Талибы назвали причину задержки формирования Правительства Афганистана

Задержка с формированием Правительства связана с проблемой Панджшера, сообщили в Высшем совете спасения Афганистана.

Вопрос с Панджшером решится в течение двух-трех дней, добавили в Совете. После этого будет продолжаться процесс формирования афганского правительства.

Ранее сообщалось, что ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск из республики. Страна перешла под контроль талибов, которые призвали страны возобновить работу дипломатических миссий в Афганистане. Представитель движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) сообщил о переходе провинции Панджшер под свой контроль. Силы сопротивления не подтвердили захват. Пока что точной информации о ситуации в Панджшере нет.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации