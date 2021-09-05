Экс-президента ЮАР досрочно освободили из тюрьмы из-за резкого ухудшения самочувствия

Бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума отправили на 15 месяцев в тюрьму за неуважение к суду.

Департамент исправительных служб страны сообщил, что после врачебного осмотра экс-лидера ведомство приняло решение отправить Зуму в гражданскую больницу.

«Каждый, кто содержится под стражей, имеет право на условия, соответствующие человеческому достоинству, включая, по крайней мере, физические упражнения и обеспечение надлежащего жилья и лечения», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Сведений о состоянии 79-летнего президента пока нет. Представители общественной организации «Борцы за экономическую свободу» призывали перевести политика под домашний арест, сообщало Федеральное агентство новостей.

Бывший лидер страны ранее отказался давать показания в рамках антикоррупционного расследования. Позднее суд приговорил Зуму к 15 месяцам заключения за неуважение.