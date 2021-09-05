Минздрав России выступил за признание фактов вакцинации от коронавируса странами G20

Странам G20 стоит взаимно признать факты вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными в государствах, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Необходимо также разработать общие регуляторные подходы для доступа к медицинским товарам, а также препаратам как для профилактики, так и для лечения инфекционных заболеваний. Мурашко заявил об этом по итогам сессии министров здравоохранения стран G20, сообщили в пресс-службе отечественного ведомства.

«Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами "Группы двадцати" факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», — заявил он.

Министр здравоохранения также добавил, что Россия заметно продвинулась в применении цифровых технологий в сфере здравоохранения. Драйвером для этого стала, в частности, пандемия коронавирусной инфекции.