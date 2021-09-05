Соратник Навального Милов увеличивает узнаваемость в Сети конфликтами с ЛПР

Владимир Милов повышает свою медийность с помощью негатива в адрес ЛПР. Представители партии удивлены таким поведением.

Соратник Алексея Навального Владимир Милов периодически провоцирует конфликты с членами незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР), чтобы привлечь внимание к своей персоне в социальных сетях, пишет «ПолитЭксперт».

Так, в одном из своих последних видеороликов Милов призвал аудиторию «убивать в себе внутреннего либертарианца». В ответ под постом в соцсети Twitter интернет-пользователи назвали неуместными критические высказывания Милова.

По данным СМИ, история противостояния Милова с либертарианцами началась в ноябре 2020 года. Тогда он публично поддерживал кандидата в президенты США Джо Байдена, критикуя на тот момент действующего лидера государства Дональда Трампа.

Из комментариев Милова в Twitter можно сделать вывод, что он воспринимает либертарианцев как «сумасшедших фанатиков», чем вызывает гнев у представителей соответствующей идеологии. Зачем он демонстрирует такое провокационное поведение, непонятно. При этом сторонники ЛПР периодически пытаются ответить оппоненту, вступая с ним в полемику. Возможно, таким образом Милов увеличивает активность в социальных сетях. При этом в экспертном сообществе его характеризуют как неуверенного в себе человека.