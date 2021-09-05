Видеоролики ФБК о выборах могли быть профинансированы биткоинами

Сразу два крупных транша поступило на биткоин-кошельки сторонников блогера Алексея Навального. Деньги могут быть оплатой видеороликов о предстоящих выборах в России.

Леонид Волков, ответственный за финансовые операции в рамках деятельности организаций Навального, вечером 3 сентября вывел с биткоин-кошелька ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) свыше 1 млн рублей. Причем среди прежних транзакций можно увидеть два крупных поступления — 364 и 319 тыс. рублей соответственно, обратили внимание журналисты ФАН.

СМИ не раз отмечали, что крупные анонимные переводы поступают на счета ФБК сразу после публикации их скандальных «расследований». Так произошло и сейчас — в недавних материалах на YouTube-канале «Навальный Live» речь шла о дискредитации «Единой России», а также об электоральных процессах в стране.

Это наводит на мысли, что последние большие биткоин-переводы на кошелек команды осужденного блогера являются оплатой за видеоролики и стримы соответствующей тематики.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России