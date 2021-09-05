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Американские дипломаты потребовали от Москвы «вернуть Украине ее территории»

Американские дипломаты потребовали от Москвы «вернуть Украине ее территории»

Дипломатическая миссия США на Украине направила обращение к России с призывом предпринять ряд усилий для прекращения конфликта в Донбассе.

Документ распространен пресс-службой американского посольства в Киеве и приурочен к очередной годовщине подписания Минских соглашений.

«Мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц», — сказано в заявлении американских дипломатов.

Кроме того, в документе сообщается о якобы имеющихся обязательствах Москвы «вернуть Украине ее территории». Российские власти многократно разъясняли внутреннюю природу гражданского конфликта на востоке Украины, подкрепляя свои слова многочисленными фактами. Россия стремится к добрососедским отношениям со всеми государствами и выступает за строгое соблюдение всех норм международного права, отмечали в МИД РФ.