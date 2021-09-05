Правоохранители разыскивают сбежавшего из воронежской колонии-поселения осужденного

Осужденный за кражу с проникновением в жилище мужчина сбежал из колонии-поселения, расположенной в поселке Перелешино Воронежской области. Беглец объявлен в розыск.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что преступник может находится на территории Новоусманского района области. В момент побега он был одет в темно-синий спортивный костюм и черные кроссовки, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Стражи порядка составили на осужденного ориентировку, согласно которой мужчина на вид 25-30 лет имеет худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы и зеленые глаза, его рост составляет 182 см.