В Сети опубликовали первое фото президента Гвинеи после попытки переворота

Первые кадры с президентом Гвинейской Республики Альфой Конде после попытки государственного переворота появились в Сети.

Источники портала Guinee News 5 сентября сообщили о задержании Конде. По информации издания, он попал в руки мятежников, которые устроили попытку переворота.

Pro coup Special forces with the president #AlphaConde who now has been arrested.#Guinea pic.twitter.com/xbzeIo2NIV — Avais (@awvais) September 5, 2021

Издание Africa Guinee ранее опубликовало видеообращение предположительного лидера мятежников полковника Мамади Думбуйя. Он анонсировал роспуск кабинета министров и закрытие воздушных и сухопутных границ страны. Мятежники также выступают за отмену Конституции Гвинейской Республики.

Думбуйя является бывшим служащим французского Иностранного легиона. Он вернулся в Гвинею в 2018 году, чтобы взять командование над армейским спецподразделением GPS.