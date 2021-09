В Сети опубликовали первое фото президента Гвинеи после попытки переворота

Первые кадры с президентом Гвинейской Республики Альфой Конде после попытки государственного переворота появились в Сети.

Источники портала Guinee News 5 сентября сообщили о задержании Конде. По информации издания, он попал в руки мятежников, которые устроили попытку переворота.

Pro coup Special forces with the president #AlphaConde who now has been arrested.#Guinea pic.twitter.com/xbzeIo2NIV