Власти Гвинеи подтвердили нападение повстанцев на резиденцию Конде

Власти Гвинеи выпустили заявление, в котором подтвердили факт нападения мятежников на резиденцию президента страны Альфы Конде.

Уточняется, что охрана главы государства сумела отразить атаку повстанцев.

Предположительно путчистов возглавляет командующий армейским специальным подразделением GPS полковник Мамади Думбуйя. Известно, что в прошлом он служил в иностранном легионе Франции. В 2018 году он вернулся на территорию Гвинеи для того, чтобы возглавить упомянутый отряд.

Ранее сообщалось, что в центре Конакри, столице Гвинеи, была слышна активная стрельба. Очевидцы заявили о том, что видели солдат на улицах у президентского дворца.

Известно, что это уже не первый раз, когда лидер Гвинеи Альфа Конде сталкивается с попыткой переворота. Он также подвергся нападению в своем доме в 2011 году. Сейчас идет третий срок 83-летнего Конде. Его переизбрали на него в 2020 году.