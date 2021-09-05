Сенатор Пушков упрекнул Украину в политическом жульничестве

Украина демонстрирует политическое жульничество, используя договоренности «Минска-2», заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, Киев использует соглашение в личных целях, одновременно говоря об отказе от договоренностей. Пушков назвал действия Украины «двойной математикой» внешней политики.

«Это, вообще-то говоря, политическое жульничество» — заявил парламентарий.

Конструктивные переговоры по Донбассу невозможно провести из-за провокационных шагов Украины, добавил Алексей Пушков.

Ранее сообщалось, что на Украине заявили о «снятии с крючка» Минских соглашений. Такое сообщение прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Вашингтон, где провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.