Россиянам грозит штраф за изменение конструкции автомобилей

Установка дополнительных динамиков в автомобиль может караться штрафом в размере 500 рублей. Соответствующее предупреждение озвучили в пресс-центре МВД России.

Владельца транспортного средства могут оштрафовать, если колонки не будут соответствовать положениям по допуску машины к эксплуатации, передает ТАСС.

Влияние на безопасность устанавливаемых компонентов и необходимость их регистрации может оцениваться только в каждом отдельном случае, обратили внимание представители ведомства. При этом министерство отметило, что сотрудники ГИБДД регулярно проводят контроль автомобилей на соответствие требованиям безопасности.

В случае первого выявления соответствующего нарушения владельца автомобиля привлекают к административной ответственности. При повторном нарушении машина может быть снята с регистрации.