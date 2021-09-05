Стало известно о задержании президента Гвинеи Конде силами спецназначения

Президент Гвинеи Альфа Конде был задержан мятежниками. Об этом сообщают средства массовой информации.

Сообщается, что глава государства был задержан силами спецназначения. Ими руководит полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе. Кроме того, силовикам удалось задержать несколько высокопоставленных должностных лиц, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что СМИ ранее сообщали о попытке государственного переворота в стране. Также появились сообщения о скоплении сил спецназа около президентского дворца. Кроме того, была зафиксирована стрельба в правительственном квартале Конакри. Пользователи Сети опубликовали в фото и видео с места инцидента, где были видно столбы дыма. В связи с обострением обстановки посольство России в Гвинее призвало граждан не выходить из домов в целях безопасности.