Спикер Госдумы предложил действенный способ решения проблемы бездомных животных

Простые меры способны значительно сократить количество бездомных кошек и собак на улицах России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Российские депутаты приняли закон «Об ответственном обращении с животными», в рамках которого ужесточили наказание за жестокое обращение с питомцами, запретили их изъятие за долги и ввели ряд других мер, напомнил Володин. Следующим шагом должно стать информирование людей и строительство специальных учреждений для бродячих кошек и собак.

«Правильно нам всем заняться реальными делами: строить приюты, пропагандировать ответственное отношение к братьям нашим меньшим», — выразил мнение Володин.

Животные становятся бездомными только по вине бездушных людей, обратил особое внимание спикер Госдумы. Несмотря на принятые меры поддержки, некоторые люди просят «защитить их от уличных собак» и обвиняют правительство в бездействии, заключил Володин.