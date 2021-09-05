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Спикер Госдумы предложил действенный способ решения проблемы бездомных животных

Спикер Госдумы предложил действенный способ решения проблемы бездомных животных

Простые меры способны значительно сократить количество бездомных кошек и собак на улицах России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Российские депутаты приняли закон «Об ответственном обращении с животными», в рамках которого ужесточили наказание за жестокое обращение с питомцами, запретили их изъятие за долги и ввели ряд других мер, напомнил Володин. Следующим шагом должно стать информирование людей и строительство специальных учреждений для бродячих кошек и собак.

«Правильно нам всем заняться реальными делами: строить приюты, пропагандировать ответственное отношение к братьям нашим меньшим», — выразил мнение Володин.

Животные становятся бездомными только по вине бездушных людей, обратил особое внимание спикер Госдумы. Несмотря на принятые меры поддержки, некоторые люди просят «защитить их от уличных собак» и обвиняют правительство в бездействии, заключил Володин.