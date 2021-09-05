Экс-глава МИД Польши опасается «российских ракет»

Европе стоит внимательнее относиться к России, так как от нее исходит «угроза», считает экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

По мнению дипломата, европейские политики не уделяют внимания вопросам безопасности. В частности, Ващиковский опасается «российских ракет, которые упадут на Варшаву» и твердит о мифической угрозе со стороны России.

«Для нашей части Европы большую угрозу представляет не смог, а российские ракеты «Искандер», которые могут упасть на какой-то из наших городов», — сказал Витольд Ващиковский.

Учения «Запад — 2021» тоже настораживают поляка. Стандартные оборонительные маневры, которые отрабатываются на учениях, натолкнули дипломата на мысль о «российской агрессии». Европе нужно сохранять отношения с США, так как Москва «будет стараться прощупать крепость отношений западных стран», заключил Ващиковский.