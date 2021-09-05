Жители Петербурга смогут посмотреть фильм «Шугалей-3. Возвращение» в кино с 9 сентября

Жители Петербурга смогут увидеть третью часть фильма о социологе Максиме Шугалее в кино уже с 9 сентября.

Телепремьера российского боевика о социологе Максиме Шугалее, которого на протяжении полутора лет удерживали в ливийской тюрьме, состоялась 2 сентября на канале НТВ. 9 сентября фильм начнут показывать в кинотеатрах Санкт-Петербурга.

В Петербурге ленту «Шугалей-3. Возвращение» можно будет увидеть в сети «Синема Парк/Формула Кино». Кроме того, фильм будет доступен в таких онлайн-кинотеатрах, как Okko, IVI, «Кинопоиск», «Мегафон» и Wink, пишут «Народные новости».

Съемки остросюжетного боевика проходили в Тунисе, а также в Западной Сахаре. Режиссером картины стал Михаил Вассербаум. Роль социолога Максима Шугалея исполнил актер Кирилл Полухин, а образ его переводчика и товарища воплотил Олег Абалян. Кроме того, в фильме снялись Евгений Терских и Владимир Петров. Не так давно они появились в боевике «Турист», рассказывающем о военных действиях в Центральноафриканской Республике.

В третьей части фильма на социолога Максима Шугалея выходит бывший управляющий банком в Триполи по имени Фарид. Он предлагает главному герою встретиться в Египте, так как у него появились данные о террористах в Ливии. Подобно Шугалею, управляющий банком оказывается в плену. Социологу и его товарищу Самеру предстоит попасть в Ливию, чтобы любой ценой спасти друга.