Война с Россией, захват Литвы и мигранты с оружием: как учениями «Запад-2021» пугают европейцев

Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» становятся все более значимым событием международного масштаба. Встревоженный генсек НАТО Йенс Столтенберг требует, чтобы Москва и Минск допустили к учениям западных наблюдателей и обязательно предоставили данные о военных маневрах «в связи с беспокойством Прибалтики, Польши и Украины».

«Россия должна вести себя предсказуемым и прозрачным образом. <…> Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала свои учения для обязательных инспекций», — заявил Столтенберг в интервью Reuters.

В Североатлантическом альянсе опасаются, что маневры РФ и РБ «повышают риск несчастного случая или просчета, которые могут привести к кризису».

Напомним: прошлогодние совместные учения «Славянское братство — 2020» прошли в штатном режиме и захвата Прибалтики, Украины и уж тем более Польши за ними не последовало. Впрочем, конъюнктуру это не волнует. Российско-белорусские учения вкупе с совместной военной базой и «миграционным кризисом» на западных границах Белоруссии, способствуют созданию «взрывоопасной ситуации», считает польский министр обороны Марчин Оцепа.

«Наиболее вероятный сценарий — провокации на границе, поскольку российские войска будут расположены очень близко к границам Польши», — нагнетает обстановку Оцепа.

mil.by / Министерство обороны Республики Беларусь

Но не Столтенбергом и Оцепой едины подобные заявления. Нервировать европейское и американское общество очередной «российской угрозой» начал целый пул западных СМИ и влиятельных политических организаций. И теперь совместные военные учения (явление вполне обыденное для большинства суверенных государств) стали главной «страшилкой» месяца — даже коронавирусу и талибам пришлось «подвинуться» в медийном поле.

«Вооруженные мигранты» и мифическая война с США

Ранее Литва и Польша столкнулись с предсказуемыми последствиями своего пренебрежения добрососедскими отношениями с Белоруссией. Страны поддержали прошлогодние протесты белорусской оппозиции и ввели санкций против Минска по этому поводу. Тогда власти РБ принципиально отказались контролировать поток мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перейти через белорусскую границу и обосноваться в государствах ЕС. Свою политику белорусский президент обозначил предельно ясно: «Теперь сами их ловите».

Евросоюз, не привыкший к равноценным ответам на враждебные действия, обвинил Белоруссию в новом миграционном кризисе. Но американский Атлантический совет пошел дальше и выдвинул новый тезис: Лукашенко не просто проводит совместные учения с Россией, но и вооружает ближневосточных мигрантов, чтобы те терроризировали европейское благополучие.

«Растущее военное присутствие России в Белорусси, вооружение Лукашенко нелегальных мигрантов оружием и продолжающееся наращивание российского вооружения в Калининграде резко меняют соотношение сил на восточном фланге НАТО. Это создает растущую угрозу безопасности Латвии, Литвы и Польши», — беспокоятся эксперты Атлантического совета.

Пресс-служба Балтийского флота /

Теорию поддержал Столтенберг, голословно заявив, что Белоруссия «вооружает миграцию». По этой причине на следующей неделе НАТО направит «группу экспертов» в Литву, чтобы помочь стране противостоять «гибридным действиям белорусского режима».

Печально известное СМИ «Голос Америки» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента на территории РФ), контролируемое правительством США, будто бы и не знает об окончании холодной войны между своей страной и Советским Союзом. Поэтому оценивает учения «Запад-2021» с помощью неназванных «западных экспертов», уверенных в будущей войне с Россией.

«Западные эксперты считают, что масштабные операции с использованием беспилотных летательных аппаратов, ракет и нового оружия позволяют России готовиться к любой полномасштабной войне с Соединенными Штатами в Европе», — сказано в статье на сайте «Голоса Америки».

Есть и другое мнение

Безусловно, не все западные издания работают в рамках «мейнстрима». Британское издание Morning Star в статье о совместных планах России и Белоруссии напомнило, что государства-члены НАТО в свою очередь регулярно проводят военные учения у белорусских границ. А США уже традиционно вносят немалую лепту в дестабилизацию ситуации в стране.

«Вашингтон вкладывает миллионы долларов в оппозиционные партии, НКО, так называемые "свободные профсоюзы" и протестные СМИ, чтобы заложить основу для свержения господина Лукашенко», — отмечают журналисты.

twitter.com / @POTUS

Нетипичное мнение было высказано и в статье консервативного американского журнала The National Interest. Авторы указывают, что в 2021 году Россия не просто так провела рекордное количество военных учений, завершаемых «Западом-2021». На то есть веские причины.

«Этот всплеск военной активности вдоль западных границ России отражает дискомфорт Москвы в связи с возросшей активностью НАТО в том, что Москва считает ближним зарубежьем», — подчеркивается в статье.

Впрочем, о прошлогодней переброске танков США к границам Белоруссии ни в НАТО, ни в провластных западных СМИ уже не помнят. Подробнее об этой вопиющей провокации — в нашей статье.