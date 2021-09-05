Путин запланировал встречу с победителями и призерами Олимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится в Кремле с победителями и призерами летних Олимпийских игр в Токио.

Встречу олимпийцев с лидером страны подтвердил министр спорта Олег Матыцин в программе "Москва. Кремль. Путин". Президент примет участников Олимпиады в Токио на следующий неделе, а после проведет заседание Совета по физкультуре и спорту.

Летние Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа. Впервые за всю историю международные соревнования состоялись без присутствия зрителей. Несмотря на необычные условия и санитарные ограничения из-за пандемии коронавируса, российские атлеты продемонстрировали великолепные выступления. За время Игр национальная команда России завоевала 71 награду — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей.

В воскресение, 5 сентября, завершились и Паралимпийские игры в столице Японии. Российская сборная обновила свой медальный рекорд, завоевав 118 наград — 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. В общем командном зачете россияне заняли четвертое место.