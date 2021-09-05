Врачи сделали операцию пострадавшему во время драки в хабаровской ИК

Одного пострадавшего при драке в колонии прооперировали в больнице Амурска. Состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух заключенных в ходе массовой потасовки на территории исправительной колонии в Хабаровском крае.

Конфликт между заключенными, закончившийся дракой, привел к смерти двух человек. Также пострадали четыре арестанта, одного из них госпитализировали. В драке участвовали представители нескольких групп осужденных. Урегулированием конфликта в колонии занимались бойцы спецназа.

По факту произошедшего сотрудники СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 321 УК РФ и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).