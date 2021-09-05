Госпереворот мог стать причиной стрельбы у дворца президента Гвинеи

СМИ связали стрельбу в столице Гвинеи Конакри с попыткой госпереворота. На улицах Конакри военные сейчас ведут дежурство.

Стрельба произошла в районе, где расположены резиденция президента республики, а также другие правительственные учреждения.

По местных СМИ, патрулирующие на улицах города полицейские просят местных жителей не покидать своих жилищ. Прохожим рекомендуют возвращаться в свои дома.

Представитель посольства РФ в Гвинейской Республике сообщил, что в дипмиссии все спокойно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших или погибших нет.