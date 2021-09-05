Американские ученые выяснили, что курильщики больше подвержены заражению COVID-19

Хронические заболевания, генетическая предрасположенность и образ жизни способны повысить риски заболевания тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Согласно статистике, любители спиртных напитков почти в два раза чаще заражаются COVID-19. Наблюдения показали, что у них с большей вероятностью развиваются неприятные симптомы недуга.

Курильщики также входят в группу риска, сообщили исследователи из Соединенных Штатов. Вероятность заболевания на 20% повышает не только табачный дым, но и жидкость для вейпов, передает РИА Новости. Зафиксировано и то, что курение снижает эффективность РНК-вакцин от вируса SARS-CoV-2.

Дольше и тяжелее переносят коронавирусную инфекцию и те пациенты, которые отдают предпочтение продуктам с высоким содержанием жиров и сахара. Доказать это удалось после проведения исследования на золотистых хомячках, сообщили специалисты Национальных институтов здоровья в Соединенных Штатах.