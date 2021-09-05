Сергей Марков объяснил, почему НАТО призывает Россию дать отпор террористам в Афганистане

Действия представителей НАТО могут говорить о пересмотре ценностей в Альянсе. Такое мнение высказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай и другие государства дать отпор террористическим группировкам на территории Афганистана. В беседе с журналистами телеканала «360» Марков объяснил, что члены НАТО хотят учета своих интересов при установлении контактов России и КНР с движением «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Кроме того, причиной внезапной активизации Альянса может быть также его готовность к сотрудничеству с Москвой и Пекином по расширенному кругу вопросов. Ранее российская сторона предлагала НАТО такое партнерство. Однако участники международного объединения отказались от этого, пояснил политолог Сергей Марков.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации