Песков: Путин готов сотрудничать с Зеленским для нормализации двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин считает важным совместно двигаться по пути нормализации отношений между двумя странами, обратил внимание представитель Кремля.

«Вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять», — озвучил Песков мнение президента России.

Однако такой же взаимной политической воли из Киева в настоящий момент не наблюдается, также обратил внимание пресс-секретарь Владимира Путина.