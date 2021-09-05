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Путин считает «чушью» бурные обсуждения истории со школьником из Воркуты

Путин считает «чушью» бурные обсуждения истории со школьником из Воркуты

Президент России Владимир Путин назвал «чушью и ерундой» раздувание в социальных сетях и прессе шумихи вокруг случая со школьником из Воркуты Никанором Толстых.

Глава государства 1 сентября прилетел с визитом во Владивосток, где встретился с местными школьниками и преподавателями на базе детского центра «Океан». Там российский лидер общался с ребятами на разные темы, в том числе и исторические. В какой-то момент, Путин оговорился, однако бдительный 11-классник поспешил поправить президента. Поступок 17-летнего Никанора Толстых из Воркуты вызвал бурную реакцию общественности.

«Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Путина в эфире ««Москва. Кремль. Путин»».

Сам российский президент поблагодарил школьника за уточнение. Глава государства не видит ничего предосудительно в том, что мальчик его поправил, а шумиху вокруг этого случая считает «чушью и ерундой».