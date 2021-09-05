Песков ответил на слова Зеленского о «Северном потоке — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» будет способствовать обеспечению безопасности Европы в сфере энергетики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что «СП-2» представляет «угрозу» безопасности Европы. В эфире российского телевидения Песков ответил на эти слова. Спикер подчеркнул, что такое заявление является нонсенсом. Ведь проект, напротив, направлен на устранение всех угроз и укрепление сферы энергетики.

«Северный поток — 2» — трубопровод, который строится из России в Германию через Балтийское море. Длина по двум ниткам составляет 2468 километров.

Ранее Песков рассказал, что Крым не может быть темой переговоров президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Спикер добавил, что для российской стороны не существует вопроса принадлежности полуострова.