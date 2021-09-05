Исполнитель главной роли в фильме «Шугалей-3. Возвращение» рассказал об атмосфере съемок

Съемки третьей части киноленты о российском ученом и социологе Максиме Шугалее были трудными, но интересными, рассказал актер Кирилл Полухин.

Исполнитель главной роли в фильме «Шугалей-3. Возвращение» рассказал о нюансах творческого процесса в интервью ФАН. Полухин признался, что ему больше всего полюбилось работать в Санкт-Петербурге, съемки же в Западной Сахаре и Тунисе отличались большой сложностью и требовали напряжения всех сил.

Во время работы над боевыми сценами в Африке использовалось настоящее оружие, только с холостыми патронами. Некоторые актеры теряли сознание от сильной жары, поэтому пришлось воспользоваться услугами каскадеров, отметил Полухин.

«На съемках царила атмосфера драйва, который не получится испытать в обычной жизни», — подчеркнул исполнитель роли Максима Шугалея.

Полухин заявил, что ощущал особую, личную ответственность за воплощение образа Шугалея и пытался передать его переживания. Актер был очень рад высокой оценке социологом его работы в фильме «Шугалей-3. Возвращение».

События в киноленте начинаются с визита главного героя в Египет из Петербурга, для получения новой информации о ливийских боевиках. Однако планы Шугалея рушатся с первых дней его возвращения в Африку. Показ фильма в кинотеатрах Петербурга начнется 9 сентября.