Песков: Путин четко подтвердил готовность встретиться с Зеленским

Крымский полуостров не может быть темой переговоров президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире российского телевидения сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в вопросе возможной встречи продвижений пока нет.

Спикер добавил, что Владимир Путин четко подтвердил готовность встретиться с украинским коллегой. Однако политической воли со стороны Киева не наблюдается, пояснил пресс-секретарь.

Кроме того, для российского стороны вопроса принадлежности Крыма не существует. Киев, напротив, хочет поднять эту тему в ходе возможных переговоров. Об этом не раз заявляли в офисе Зеленского, уточнил Песков.

Отношения между Россией и Украиной нуждаются в исправлении. Москва к этому готова. Власти РФ проявляют желание провести саммит, подытожил пресс-секретарь главы государства.