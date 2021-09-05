Вооруженный уроженец Афганистана ранил ножом пожилую пару в Берлине

Мужчина ударил ножом двух человек в столице Германии. По данным полиции преступником оказался выходец из Афганистана.

Инцидент случился в районе Вильмерсдорф. Афганец нанес ранение 58-летней женщине, которая пришла поработать с кустарниками в одном из берлинских скверов. После этого он напал на 66-летнего мужчину, который прибежал помогать раненой.

По версии следствия, преступник, который приехал жить в ФРГ в 2016 году, страдает психическим расстройством. Расследование происшествия продолжается. Мужчину задержали на месте преступления. Сейчас раненые находятся в больнице.

Злоумышленник напал на машину японского режиссера Такэси Китано. Полиция задержала мужчину, в руках которого был нож. Инцидент произошел возле телевизионной станции канала TV Tokyo.