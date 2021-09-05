Конфликт в хабаровской ИК обернулся гибелью двух человек

Два человека скончались в ходе драки на территории исправительной колонии №14 в Хабаровском крае. Также сообщается о трех пострадавших.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, конфликт произошел из-за давнего недопонимания между заключенными, в какой-то момент он перерос в драку.

Прибывшие на место происшествия бойцы спецназа сразу же разогнали нарушителей порядка. Также известно о нескольких пострадавших, которые госпитализировали. Информация об их состоянии уточняется. В настоящее время ситуация находится под контролем руководства колонии.

В результате бунтов в двух тюрьмах Эквадора18 человек погибли и не меньше 35 получили ранения. По данным Amnesty International, с начала 2021 года в результате тюремных бунтов в Эквадоре погибло более 80 человек.