Драка между заключенными произошла в ИК под Хабаровском

Конфликт произошел в исправительной колонии №14 в Хабаровском крае. На место происшествия работал прибыл спецназ.

Представители колонии сообщили о массовой потасовке силовикам. По предварительной версии, стычка произошла между представителями «разных тюремных каст», у которых был «давний конфликт». Конфликт оперативно устранили.

По предварительной информации, несколько заключенных получили травмы, их госпитализировали. О состоянии здоровье потерпевших пока информации нет. Обстоятельства инцидента устанавливает руководство исправительной колонии.

Несколько дней назад в исправительной колонии в Нижнем Тагиле тушили столярный цех. Пожар зафиксировали в промышленной зоне исправительной колонии №13. Пожарные локализовали возгорание общей площадью 200 квадратных метров, в результате инцидента никто не пострадал.