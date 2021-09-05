Захарова оценила возможность проведения встречи глав МИД G7 с участием России и Китая

Москва не имеет четкого понимания об участии РФ и КНР в переговорах в рамках «Большой семерки». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги ранее анонсировал встречу по Афганистану с участием глав внешнеполитических ведомств стран G7, а также представителей России и Китая. Мероприятие запланировано на 8 сентября.

Возможность проведения переговоров такого формата оценила Мария Захарова. По ее словам, российская сторона получала от Франции и Германии сигналы по вопросу организации некой встречи. Однако в соответствующих заявлениях не шла речь о «Большой семерке», пишет «Интерфакс».

«Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира», — отметила Захарова.

Дипломат также упрекнула иностранных партнеров в несистемном подходе.