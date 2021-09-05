Кадры драки футбольных фанатов в Твери опубликовали в Сети

Видео потасовки, которая произошла между футбольными фанатами в Твери, обнародовали на просторах Интернета. После драки один человек попал в больницу.

Ранее СМИ сообщили, что вечером 4 сентября несколько десятков футбольных болельщиков устроили потасовку. Уточняется, что дрались минимум 60 человек из числа фанатов футбольных клубов «Зенит» и «Спартак».

Выяснилось, что инициаторами разборок стали болельщики клуба «Спартак». Их оппоненты из «Зенита» приехали на матч дублирующего состава клуба против местной команды. В настоящий момент правоохранители устанавливают личности всех участников инцидента.

Полицейские вызвали в отдел фанатов «Зенита» до отъезда в Санкт-Петербург, однако те не стали давать показания.