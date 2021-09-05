Более семи миллионов случаев COVID-19 выявлено в России за всю пандемию

Российские медики выявили более семи млн случаев COVID-19 в стране за все время пандемии. Такую статистику опубликовал федеральный оперативный штаб.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили еще 18 645 случаев заболевания. Таким образом число зараженных коронавирусной инфекцией за все время борьбы с заболеванием составило 7 012 599 человек.

Так, за последние 24 часа в Москве диагноз подтвердился еще у 1524 граждан, в Санкт-Петербурге — у 1357 человек и у 826 — в Московской области. Оперштаб также сообщил, что лечение от COVID-19 в регионах Российской Федерации продолжают 554 668 пациентов.

Обеспечить профилактику вируса SARS-CoV-2 можно при помощи вакцинации. Сейчас в стране доступны четыре препарата для проведения процедуры — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Записаться на иммунизацию можно как через портал государственных услуг, так и в поликлинике.