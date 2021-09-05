Власти Татарстана заявили, что отборочный матч против Словакии состоится в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что в октябрьском слоте отбора на чемпионат мира по футболу матч против Словакии не будут переносить из Казани в Москву.

Матч между сборными России и Словакии пройдет на домашнем стадионе команды «Рубин», как и планировалось изначально. Ранее главной проблемой называлось качество футбольного поля, однако Леонов в интервью РИА Новости сообщил, что «Рубин» перенес несколько игр на другой стадион. Поэтому футбольное поле успеют приготовить к матчу.

Встреча группы Н пройдет между командами России и Словакии 8 октября в 21:45 по московскому времени. О том, что матч может быть перенесен в Москву, ранее сообщал генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.