Путин рассказал об уникальном вкладе нефтяников в экономику России

Президент России Владимир Путин обратился к работникам нефтегазовой промышленности по случаю профессионального праздника. Сообщение появилось на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что эта отрасль является одной из ключевых секторов отечественной экономики. По его словам, работники нефтегазовой промышленности внесли уникальный вклад в укрепление индустриального и энергетического потенциала страны.

«Во многом благодаря вашему опыту, компетентности, пониманию исключительной важности своей работы успешно решаются важные, ответственные задачи», — сказано в поздравлении по случаю Дня нефтяника.

Российский лидер отметил, что работники нефтегазовой промышленности повлияли на освоение новых территорий и развитие регионов. Путин также выразил уверенность, что нефтяники продолжат добросовестно трудиться и приумножать национальные богатства страны.