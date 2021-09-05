Смертельным падением девушки с колеса обозрения на Урале заинтересовался СК

Обстоятельства гибели девушки, которая сорвалась с неработающего колеса обозрения в городе Асбест, установят следователи Свердловской области.

По данным регионального МВД, трагический инцидент случился утром в минувшую субботу. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии, где она умерла, не приходя в сознание.

Следственные органы выясняют все обстоятельства гибели, в настоящее время разыскиваются возможные очевидцы происшествия.

Напомним, что утром 4 сентября в парке аттракционов города Асбест Свердловской области с заброшенного колеса обозрения упала жительница Кубани.

По предварительной информации, 23-летняя южанка приехала в гости к родственникам. Здесь она познакомилась с молодым человеком, и пара решила залезть на заброшенное колесо обозрения в парке. В определенный момент девушка оступилась, попытки мужчины ей помочь оказались безуспешными.