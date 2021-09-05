Электросамокат или жизнь? Почему количество жертв «двухколесных» растет, но ничего не меняется

Заполонившие улицы российских городов электросамокаты — технология новая, в том числе и для законодательства. Спустя почти четыре года их распространения (причем в последние два года широкого) правовой вакуум так и не заполнился. А жертв аварий с участием «игрушечного транспорта» становится все больше, несмотря на попытки контролировать ситуацию — ограничивать скорость до 20 км/ч, устанавливать возрастной ценз для выезда на дорогу.

За семь месяцев 2021 года количество таких ДТП увеличилось на 66%, а число погибших в них выросло в четыре раза: с двух человек до восьми, включая одного ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ. С количеством жертв автомобильных аварий эти цифры не сравнятся — за первый квартал текущего года их отмечалось 2646 человек, еще более 33 тысяч раненых. И все же...

Число пострадавших в «самокатных» авариях идет на сотни: в 2021 году это 275 человек, 39 из них — дети. Всего с января по июль произошло 266 аварий, больше прочего — в Санкт-Петербурге (58 инцидентов), Москве (55), Краснодарском крае (21), Татарстане (12) и Подмосковье (11).

Транспорт или пешеход?

Но частности скажут о ситуации куда красочнее статистики. В начале июня на трех малышей в Петербурге в разные дни наехали самокатчики: дети попали в больницу. Это впервые привело полицию в сервисы по аренде электросамокатов, а местные власти тут же приняли решение об ограничении скорости для «самокатающихся».

В середине июня мэр Кисловодска Александр Курбатов упал с электросамоката и разбил голову о бордюр — черепно-мозговая травма, искусственная кома, сложная операция. В середине июля с самокатчиком на велосипедной дорожке столкнулся доктор биологических наук Иван Пигарев — на следующий день прямой правнук поэта Федора Тютчева и всемирно известный специалист в области физиологии зрения и сна умер в реанимации. В начале сентября подросток на самокате сбил беременную женщину и уехал: у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма. И это лишь несколько «кейсов» из десятков и сотен подобных.

instagram.com / пресс-служба администрации Анапы

Несмотря на резонанс, электросамокат так и остался «плавать» в правовой зоне, ограниченный весьма странными нормами. 8 июня Минтранс РФ предложил ограничить движение самокатов по тротуарам — но лишь тех, что весом до 35 кг. Под этот запрет также попадут «средства индивидуальной мобильности», способные разгоняться до 90 км/ч (некоторые модификации электросамокатов могут разгоняться еще быстрее). При этом риск убить пешехода даже на скорости в 60 км/ч крайне высок — аж 82%.

Стандартные бюджетные электросамокаты могут ездить на скорости 45 км/ч, но это не меняет ситуацию в лучшую сторону. На подобной модели в январе 2019 года москвич сбил пешехода, скончавшегося из-за многочисленных травм, но отделался штрафом в 100 тысяч рублей.



Несмотря на количество аварий с трагическим исходом, электросамокат все еще не является транспортным средством с юридической точки зрения. На него не нужно получать права, если он движется не быстрее 50 км/ч и обладает мощностью двигателя не более 0,25 кВт — в этом случае он приравнивается к обычному самокату или велосипеду.

Впрочем, приобретение электросамокатов с большей скоростью, которые можно классифицировать как «мопед», тоже никак не регулируется: такую «игрушку» можно купить в магазине без оформления каких-либо документов.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Зарубежная практика

Если на отечественных улицах пока трудно встретить полицейских, проверяющих мощность электросамокатов (пока есть норма, но не контроль ее исполнения правоохранителями), то в городах Германии это явление обыденное. Там электросамокатам вообще запрещено передвигаться в черте города со скоростью выше 20 км/ч. До июня 2019 года там этот транспорт был запрещен в принципе, а от его легализации пришли в восторг далеко не все.

«Сбылись худшие опасения. Везде, где ездят эти агрегаты, возросло количество травм — начиная со сложных переломов конечностей и заканчивая черепно-мозговыми травмами и даже смертью людей. С медицинской точки зрения разрешать электросамокаты в Германии было безответственно», — цитирует Der Spiegel главу Федеральной ассоциации медицинского страхования Андреаса Гассена.

В Испании закон о «индивидуальных средствах передвижения» чем-то напоминает российский, ограничивая пользование подобным транспортом в зависимости от его предельной скорости. Но действует куда строже: на электросамокаты, разгоняющиеся до 45 км/ч, нужно получать права, а для этого — сдавать экзамен.

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Французским законодательством езда на электросамокатах по тротуарам запрещена, а скорость их ограничена до 24 км/ч. Тех, кто решил с ветерком прокатиться по пешеходной зоне, ждет штраф в 135 евро. Аналогично оберегают тротуары от «прогрессивного транспорта» и власти Швейцарии: самокатчикам предлагается ездить по велосипедным дорожкам не быстрее 20 км/ч. В Бельгии управлять электросамокатом можно только с 18 лет.

В Японии электросамокаты и вовсе запрещены. К какой-либо транспортной категории они не относятся, а значит, передвигаться на них попросту нельзя. Пока первенство в стране восходящего солнца за давним изобретением человечества — велосипедами.

Очевидно, что за международную практику в этом вопросе российские законотворцы все-таки оглядывались. Какие-то ограничения на бумаге уже есть, из парламента поступают интересные предложения, а отечественные сервисы по прокату снизили скорость своих самокатов до разрешенной нормы. Но на деле вопрос с электросамокатами не решен — на них ездят дети, нетрезвые «водители», новички, едва научившиеся управлять опасным средством, а за 35 тысяч рублей можно приобрести вполне смертоносную модель, разгоняющуюся до 45 км/ч. На деле цена куда большая: здоровье, а иногда и жизнь, случайных пешеходов.