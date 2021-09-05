Россиянин Мингазов может вернуться на родину после 15 лет в Гуантанамо

Гражданин РФ Равиль Мингазов, который находился в тюрьме Гуантанамо без предъявления обвинений почти 15 лет, может быть репатриирован в Россию из ОАЭ.

Как пишет The Washington Post, Мингазов в 2017 году был передан властям ОАЭ. Адвокат россиянина Гэри Томпсон рассказал изданию, что российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова. В то же время руководство ОАЭ предпринимает усилия по оформлению его репатриации. При этом посольство РФ отказалось комментировать ситуацию.

Журналисты напоминают, что эмиратские власти в последние годы активно возвращали на родину бывших заключенных Гуантанамо, которых им передавали США. Однако, по данным источников газеты, американские чиновники призвали ОАЭ не выдавать Мингазова России. Собеседники издания утверждают, что ОАЭ не станут выдавать Мингазова России без согласия Вашингтона.

Согласно официальной версии США, Мингазов воевал в Афганистане на стороне движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Россиянин был захвачен в плен в октябре 2002 года. В РФ Мингазов находится в розыске по подозрению в целом ряде преступлений. Как утверждают в США, бывший узник Гуантанамо «с неприязнью относится к российским властям и не хочет быть репатриированным, так как опасается уголовного преследования.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации