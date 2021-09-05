Журналист NI Харинг: поведение Зеленского в США вызвало недоумение на Украине

Поведение президента Владимира Зеленского в ходе рабочей поездки в США удивило украинских граждан. Об этом рассказала журналист National Interest Мелинда Харинг.

Лидер государства во время выступления в Национальной библиотеке Фреда Смита презентовал план трансформации Украины. Кроме того, Зеленский призвал своих слушателей к активному инвестированию в страну. Харинг посчитала это неуместным. Ведь он выступал перед государственными служащими и специалистами аналитических центров, пояснила обозреватель NI.

Граждане Украины бурно отреагировали на презентацию. Людям стало непонятно, почему план трансформации их государства сначала был продемонстрирован в Соединенных Штатах.

«Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», — указала Мелинда Харинг.

В презентации плана развития своей страны Зеленский отметил, что программа содержит большое количество проектов. Это экономические и инвестиционные задачи, на реализацию которых необходимо порядка 277 миллиардов долларов. Президент выразил надежду, что представители американской стороны присоединятся к воплощению плана трансформации Украины в реальность.