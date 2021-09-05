Столтенберг назвал итог возможного создания независимой армии в Европе

Возможное решение Европы о создании собственных вооруженных сил, независимых от США, может расколоть Североатлантический альянс.

Таким мнением поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, дополнительные усилия Европы по формированию высокого уровня безопасности в сфере обороны можно только приветствовать, однако они не должны привести к расколу среди союзников.

«Мы должны быть уверены, что Европа и Северная Америка объединятся», — подчеркнул Столтенберг в интервью газете The Telegraph.

Генсек Альянса считает, что попытки уменьшить связь между Северной Америкой и Европой приведут не только к ослаблению НАТО в целом, но и разделению ЕС.

Ранее о создании собственных вооруженных сил в Европе заговорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он указал, что необходимость формирования армии доказали сегодняшние события в Афганистане.