Бастрыкин взял на контроль ведение дела о похищении девушки в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о хищении девушки в Нижнем Новгороде.

Пресс-служба ведомства сообщает, что глава СК поставил на контроль в центральном аппарате расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка пропала в Нижнем Новгороде 24 августа. По заявлению ее матери о пропаже без вести было возбуждено уголовное дело. Вечером 2 сентября ее нашли в подвале гаража в Приокском районе.

Следователи выяснили, что девушка встретилась с мужчиной с сайта знакомств. После она уехала с ним в неизвестном направлении. Позже ее нашли в подвале гаража. Девушка рассказала, что мужчина, угрожая ей ножом, удерживал ее в подвале и совершал в отношении нее сексуальные преступления.