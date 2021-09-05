Экс-помощник Горбачева озвучил главную причину распада СССР

Проблема с продовольствием была главной причиной развала СССР, отметил бывший помощник главы государства Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев.

С его слов, реализация реформ в Советском Союзе в эпоху перестройки не смогла уберечь от катастрофических последствий. Все решил дефицит, заявил экс-советника Горбачева.

«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь в 1990 году? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые», — считает Ожерельев.

Бывший помощник Горбачева уверен, что решающую роль в «похоронах СССР» сыграло сельское хозяйство. Власти упустили возможность своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства.

По мнению Ожерельева, при наличии продовольствия в магазинах советское руководство могло бы избежать распада Советского Союза, передает «Лента.ру».