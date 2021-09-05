Россияне заняли четвертое место в зачете Паралимпийских игр в Токио

Российская сборная завоевала 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей на Паралимпийских играх в Токио.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете. Первое строчка досталась Китаю (95-60-51 по медалям), второе место у Великобритании (41-38-44), а третье у США (36-36-31).

Исправить положение и занять третье место вместо американцев не получится — осталось всего три комплекта наград, и в тех видах спорта, в которых россияне не претендуют на медали. Несмотря на это, у американских и российских спортсменов одинаковое количество золотых медалей, но россияне уступают в числе серебряных наград. Это лучший результат нашей сборной с 2021 года, когда спортсмены завоевали 36 медалей на Играх в Лондоне.