Канцлер Германии Ангела Меркель не берет во внимание интересы Украины, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Украинский парламентарий считает, что договор Германии с Вашингтоном по «Северному потоку — 2» это продемонстрировал. По словам Мураева, Ангела Меркель «наплевала» на Украину и ее интересы, когда соглашением с США сняла санкции с российского газопровода.

Кроме этого, экс-депутат утверждает, что европейские страны опасаются остановки транзита газа через Украину. Обстановку усугубляет, в том числе, сам Киев, который только больше нагнетает заявлениями о возможной войне.

«Чем дольше они (украинские власти. — Прим. ред.) кричат, что (идет. — Прим. ред.) война, тем больше Европа боится, что наша газотранспортная система будет разрушена. И на что она дает добро? На то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину», — передает слова Мураева РИА Новости.

Российский газопровод практически завершен, его мощность 55 миллиардов кубометров газа в год. Активно выступать против него продолжают Украина и США.