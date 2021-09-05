Встреча глав G7 при участии России и Китая пройдет 8 сентября

Встреча «Большой семерки» при участии российского и китайского представителей запланирована на 8 сентября. Соответствующей информацией поделился глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Мотэги заявил, что главной темой встречи будет обстановка на территории Афганистана. По его словам G7 на следующей неделе проведет встречу среди руководителей внешнеполитических ведомств. Он подчеркнул, что на этих переговорах должны присутствовать российский и китайский представители, а также министры из других государств.

Глава МИД Японии сообщил об этом во время программы на телеканале NHK. Он добавил, что участие Москвы и Пекина является важным пунктом для успешного проведения саммита.

По словам Мотэги, Россия и Китай имеют влияние на Кабул. Японский министр подчеркнул, что на переговорах будут присутствовать больше 20 представителей из различных государств. Консультацию организует американский госсекретарь Энтони Блинкен, а состоится она в формате онлайн, подытожил Мотэги.