Регулярное донорство обеспечит ряд льгот причастным волонтерам

Сдача крови способна принести пользу как пациентам, так и самим донорам. Об этом рассказал начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н.И. Пирогова Тигран Мурадян.

Помимо очевидной пользы от плазмы крови в лечении пациентов, болеющих коронавирусом, ее компоненты крови помогают и в ряде других заболеваний. Однако, по словам Мурадяна, определенные преимущества будут доступны и самим сдающим. Например, донорство обязывает человека вести здоровый образ жизни и вводить в свою жизнь регулярное медобследование.

«Кроме того, когда человек постоянно сдает кровь, организм привыкает к кровопотерям, и в случае травмы быстро компенсирует кровопотерю и легче выходит из такой экстремальной ситуации», – объяснил специалист радио Sputnik