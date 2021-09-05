Киеву предсказали энергетическую зависимость от России

Главная проблема энергетической безопасности Украины заключается не в газопроводе «Северный поток — 2», а в сложностях внутри актуальной модели рынка энергетики.

Соответствующее заявление сделал украинский специалист Владимир Омельченко. Он во время эфира на одном из каналов в YouTube сообщил, что Киев должен заняться тепловой генерацией внутри Украины. Благодаря этому процессу будет возможно соблюсти баланс между АЭС и альтернативными источниками питания.

Омельченко подчеркнул, что Киев к декабрю может оказаться в полной зависимости от Москвы, если украинские теплоэлектростанции лишатся угля. Украина вместо зависимости от газа попадет в электроэнергетическую. В результате Киеву придется импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.