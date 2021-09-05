Азаров раскритиковал Зеленского за управление Украиной

Бывший украинский премьер Николай Азаров сообщил, что за время правления страной глава государства Владимир Зеленский не освоил ничего, что необходимо для управления государством.

Азаров во время эфира на канале «Соловьев Live» заявил, что за семилетний период Украина не создала и не выкатила ни одного самолета. Он сказал об этом, когда беседовал о главе государства.

Бывший премьер Украины добавил, что Зеленский никак не освоился. По словам Азарова, президенту предоставляют какой-то текст, который он читает как актер. Специалист подытожил, что президент совсем не изучил ничего из списка, который необходим для управления страной.

Украинский политик также сообщил, что страна начала завозить даже сало. Причиной этого являются проблемы на производствах крупного рогатого скота.