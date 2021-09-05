Племянница Трампа Мэри: Дональд придает большое значение мнению Путина

Племянница бывшего американского лидера Дональда Трампа Мэри заявила, что ее дядя придает большее значение мнению президента России Владимира Путина, чем некоторые политики США.

Как заявила Мэри, бывший президент США считает, что заслуживает всю мировую власть только за то, какой он есть. По ее словам, в сознании Трампа он всегда является центром вселенной. Она сделала соответствующее заявление во время беседы с порталом Business Insider. Племянница бывшего главы государства отметила, что для экс-главы Белого дома имеет значение лишь то, что он считает себя силой.

Она подчеркнула, что Трампа не впечатлили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, бывший президент США придает большое значение мнениям Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.