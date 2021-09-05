Экономист Тузов назвал запрещенное место для инвестиций

Финансовые пирамиды помогут любому желающему остаться совсем без денег. Соответствующей информацией поделился экономист Артем Тузов.

Финансовая неграмотность способна превратить неудачный вклад в настоящую трагедию. Одна из самых главных ошибок начинающих инвесторов заключается во вкладе средств в финансовую пирамиду. Изначально они все создаются с использованием хитрых мошеннических схем, сообщил Тузов во время беседы с агентством «Прайм».

Специалист заявил, что неизбежный крах финансовых пирамид является потерей средств и болезненным опытом для вкладчиков. Однако эту ситуацию превращают в катастрофу сами люди, которые для инвестиций оформляют кредиты или продают свое жилье.

При этом количество мест, в которые человек инвестировал деньги, не имеет значение, если они все обладают одинаковыми структурой и рисками. Пять финансовых пирамид или одна все равно не принесут выигрыша, подытожил Тузов.