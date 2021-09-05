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Экономист Тузов назвал запрещенное место для инвестиций

Экономист Тузов назвал запрещенное место для инвестиций

Финансовые пирамиды помогут любому желающему остаться совсем без денег. Соответствующей информацией поделился экономист Артем Тузов.

Финансовая неграмотность способна превратить неудачный вклад в настоящую трагедию. Одна из самых главных ошибок начинающих инвесторов заключается во вкладе средств в финансовую пирамиду. Изначально они все создаются с использованием хитрых мошеннических схем, сообщил Тузов во время беседы с агентством «Прайм».

Специалист заявил, что неизбежный крах финансовых пирамид является потерей средств и болезненным опытом для вкладчиков. Однако эту ситуацию превращают в катастрофу сами люди, которые для инвестиций оформляют кредиты или продают свое жилье.

При этом количество мест, в которые человек инвестировал деньги, не имеет значение, если они все обладают одинаковыми структурой и рисками. Пять финансовых пирамид или одна все равно не принесут выигрыша, подытожил Тузов.