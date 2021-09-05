Генсек НАТО: Москва и Пекин должны противодействовать талибам

Москва и Пекин должны противодействовать боевикам «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистане, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, все члены международного сообщества, в список которых входят Россия и Китай, обязаны принимать участие в урегулировании обстановки на территории Афганистана. Генсек НАТО добавил, что эта страна не должна превратиться в место, где боевики смогут свободно действовать, заниматься организацией, планированием и финансирование атак в другие государства.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО извлечет урок из событий в Кабуле, где талибы быстро захватили власть после выхода основной части военных. По словам генсека НАТО, Альянс «открыто и трезво рассмотрит неудачи и ошибки», которые были допущены в течение двадцатилетнего присутствия военных в Афганистане.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации